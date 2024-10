Il riminese si mette tutti alle spalle al termine della FP2 in Spagna. Con gomma da qualifica precede di 150 millesimi Nicolò Bulega , seguito nel combinato da Toprak Razgatlioglu . Da non perdere l'ultimo e decisivo round della stagione live su Sky e in streaming su NOW LO SPECIALE SUPERBIKE

Al comando delle prove libere di Superbike a Jerez ecco il nome che non ti aspetti: Michael Ruben Rinaldi si impone nella classifica del venerdì con una simulazione di Superpole Race che gli regala il miglior tempo. Grazie anche alla gomma SCQ, il riminese ha fermato il cronometro in 1’39”591 staccando i due contendenti al titolo Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Per il pilota di Motocorsa Racing, prossimo al cambio di casacca per passare (probabilmente) in Supersport, è una iniezione di fiducia importante in vista dell’ultimo weekend a bordo della Ducati Panigale V4R.