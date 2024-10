Huertas domina, 1^ pole per Thompson e Sanchez

Huertas emerge anche a Jerez, è la sua ottava Superpole in Supersport. Terza fila italiana con Manzi, Caricasulo e Montella. In Supersport 300 e WorldWCR prima gioia per Thompson e Sanchez

Ultima tappa dell’anno per i campionati Supersport e il WorldWCR, con tutti i titoli mondiali ancora da assegnare. Quello della middle class, a essere onesti, pare più che altro una formalità, con Adrian Huertas in vantaggio di quarantacinque punti su Stefano Manzi. Lo spagnolo avrà il vantaggio di partire dalla pole position in Gara 1, avendo staccato il miglior tempo in Superpole per l’ottava volta in stagione. Il suo 1’42”115 lo pone davanti a Jorge Navarro e a un redivivo Marcel Schroetter, mentre la seconda fila parla interamente italiano con Manzi al quarto posto, Federico Caricasulo al quinto e Yari Montella al sesto. Buona prestazione per Tom Booth-Amos, in settima posizione seguito da Valentin Debise e John McPhee. A chiudere la top ten è Can Oncu, il più veloce nella sessione di prova libera e dichiarato fit dopo la ferita al ginocchio rimediata a Estoril.