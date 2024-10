Caduta e ritiro per Pedro Acosta nella Sprint Race di Phillip Island. Lo spagnolo, a tre giri dal termine, si è reso protagonista di un highside mentre si trovava in undicesima posizione. Il "Tiburon" ha dolore a una spalla, ma si è sottoposto ad accertamenti che hanno escluso fratture. Nella giornata di domenica svolgerà un ulteriore check in vista della gara lunga in programma alle 5 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

