Qualifica straordinaria dello spagnolo, che conquista la pole e firma anche il nuovo record a Phillip Island con il tempo di 1:30.876. Arbolino scatterà 11°, Foggia 12°.

Nel 2023 aveva centrato il podio, partendo dalla pole. Quest’anno Fermin Aldeguer cercherà di fare un passo avanti, verso la vittoria. Quella australiana è pista amica per lo spagnolo di Boscoscuro (per inciso, le sue moto qui sembrano avere una marcia in più), e per chiarire meglio le sue intenzioni Fermin ha pure firmato il nuovo record della pista.



Il ritorno di Foggia Inizialmente sembrava crederci anche Dennis Foggia, trasformato dopo aver abbassato il record in Q1, e partito con l’intenzione di prendersi la prima fila in Q2. D’altronde, il romano qui aveva vinto nel 2019, ultimo italiano a salire sul gradino più alto della Moto3, in Australia. Bei ricordi, un stimolo in più per Dennis che alla fine s’è però classificato 12°.

Ogura, Garcia e il duello Mondiale Ma l’attenzione, in parte smorzata dall’andamento di prove e qualifica, era attratta dal tema titolo: se Ai Ogura dovesse chiudere la trasferta con 75 punti di vantaggio sugli inseguitori, sarebbe aritmeticamente campione del mondo. Ma tra i sogni e la realtà c’è sempre una certa distanza, in mezzo alla quale si sono infilati, per ora, più di mezza dozzina di avversari. Il giapponese, forse intimorito dalla posta in palio, o forse meno in sintonia con i curvoni di Phillip Island, non è andato oltre al 9° posto. Certo, sempre meglio del suo compagno di squadra, tutt’ora secondo nel mondiale, Sergio Garcia, finito ben più indietro, 16°. Ma per quanto visto fino a questo momento (Ogura è anche scivolato al mattino) la definizione del titolo iridato sarà probabilmente posticipata alle prossime gare.

Arbolino 11°, Vietti e Roberts salteranno la gara Fin qui è andato bene anche Canet, secondo in qualifica; Lopez, terzo, è ben motivato dall’obiettivo del secondo posto in campionato (è staccato di soli 5 punti da Ogura) e di Aldeguer s’è già capito lo stato di forma. Alla gara dovranno invece rinunciare Vietti, caduto venerdì, rimediando una microfrattura della clavicola già operata, e Joe Roberts vittima a sua volta di una caduta che gli ha procurato la rottura dello scafoide. Arbolino scatterà 11°.

Moto2, la griglia di partenza del GP d'Australia