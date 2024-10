Ortolà davanti a tutti in griglia a Phillip Island: con lo spagnolo in prima fila anche Veijer e Fernandez, 6° Nepa. Giornata di 'riposo' per il neo campione del mondo Alonso, solo 10°. Più indietro Lunetta (12°). Nella notte tra sabato e domenica la gara di Moto3 alle 2, seguita da Moto2 alle 3.15 e gran finale con la MotoGP alle 5: LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW SPRINT RACE LIVE, CLICCA QUI

Dal mucchio selvaggio è sbucato infine Ivan Ortolà. L’assembramento dei primi minuti si è diluito solo in parte. In molti hanno cercato la scia (che novità, vero, per la Moto3...) tranne Veijer che gira sempre da solo, con buoni riscontri. Davanti a lui Fernandez, alle sue spalle Ortolà, Piqueras e Alonso senza un tempo degno di nota. Così sono trascorsi i primi giri, tra colpi di scena (Nepa davanti a tutti, Veijer scivolato). Quindi cambio di pneumatici, per molti di loro. A due minuti dalla fine è caduto Lunetta che stava andando bene e in quel momento aveva portato a casa il sesto tempo. Poi di nuovo tutti in gruppo, a darsi e 'rubarsi' scie.

Bene Nepa, Lunetta 12° La volata ha riscritto la classifica finale in meno di un giro. Lunetta è scivolato, metaforicamente questa volta, al dodicesimo posto. Nepa ha perso qualche posizione e s’è ritrovato sesto, comunque un buon risultato, soprattutto una prestazione promettente. Kelso da primo a settimo in pochi secondi, Munoz quarto dopo aver illuso di poter subentrare all’australiano al comando. Veijer ha ribadito la sua velocità col secondo tempo (“contento di essere tornato in prima fila” per la decima volta quest’anno).

Giornata di 'relax' per Alonso In casa Leopard ha gioito solo Fernandez, terzo, perché Piqueras che aveva dominato sul bagnato, non si è confermato sull’asciutto ed è finito in terza fila con l’ottavo tempo. David Alonso? Solo decimo, ma su di lui che cosa si può dire, ha vinto il Mondiale in anticipo, può anche permettersi di tirare il fiato.

Moto3, la griglia di partenza del GP d'Australia