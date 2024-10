Gara difficile per Bastianini in Australia: "Le aspettative erano più alte, ma dal primo giro non mi sono sentito a mio agio", afferma a Sky dopo il 5° posto a Phillip Island. Sul terzo posto in classifica conteso con Marquez: "Conta sì, ma è importante anche fare delle belle gare. Mi aspettavo di fare bene considerato anche il mio passo nella Sprint, ma ho riscontrato tante difficoltà. Anche Bagnaia ha avuto le stesse problematiche. Dobbiamo capire il motivo"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA