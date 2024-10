Grande gara per Di Giannantonio a Phillip Island, chiusa in 4^ posizione: "Abbiamo fatto un super lavoro e gestito bene un problema al via con l'abbassatore. Stiamo dimostrando di essere fortissimi, come i migliori partiamo dietro e recuperiamo, lottiamo, abbiamo ritmo. Sono tornato al livello pre-infortunio, peccato saltare due gare ma l'operazione alla spalla è importante in chiave 2025: con il pacchetto a disposizione (la Ducati ufficiale, ndr) avrò una grande chance"

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA