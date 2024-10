Marquez vince il duello con Martin e centra il 4° successo in carriera a Phillip Island. "Dopo il problema in partenza non mi aspettavo di prendere Jorge - spiega a Sky -. Così ho deciso di non risparmiare la gomma e vedere dove sarei arrivato. Ho preso tanti rischi dopo il via, quando sono arrivato alle sue spalle mi sentivo 'comodo'. Jorge aveva più da peredere rispetto a me, quindi ho deciso di attaccarlo a pochi giri dalla fine". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

MARC RALLENTATO AL VIA DA UNA... PELLICOLA!