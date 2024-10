Marc Marquez è stato il più veloce nel Warm up del GP d'Australia con il tempo di 1:27.246 seguito da Bagnaia, Bastianini e Martin, che ha vinto la Sprint e scatterà in pole nella gara lunga, in diretta alle 5 su Sky Sport e in streaming su NOW. Giornata soleggiata a Philipp Island: quasi tutti i piloti hanno girato con le soft al posteriore. Long lap penalty a Bezzecchi per l'incidente di sabato con Vinales, Acosta out dopo l'highside, ma escluse fratture



