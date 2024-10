Superbike, Razgatlioglu vince Gara 2 a Jerez. Bulega chiude 2°

Il Mondiale Superbike 2024 si chiude con la domenica di Jerez in un clima di festa. Con i titoli già assegnati, la Superpole Race e Gara 2 sono state un’occasione per vedere i piloti liberi di correre, in primis Nicolò Bulega e Toprak Razgatlioglu. Nella gara corta è stato l’italiano a prevalere, riprendendosi la prima posizione con un sorpasso sul turco e scappando via fino al successo numero sei in stagione. Dietro a Toprak, è stato Alex Lowes a completare il podio.

L'ordine di arrivo della Superpole Race

Razgatlioglu sfrutta al meglio le modifiche al setup

Nel pomeriggio i ruoli si sono invertiti: le modifiche al setup fatte da Razgatlioglu hanno pagato e gli hanno regalato la diciottesima vittoria dell’anno, in una gara interrotta con quattro giri di anticipo per la rottura del motore di Philipp Oettl. Toprak ha tenuto dietro un arrembante Bulega e ha festeggiato il primo podio in coabitazione con Michael Van Der Mark, terzo. Un piccolo grande trionfo per BMW dopo la vittoria del Mondiale piloti. Giù dal podio Andrea Iannone, quarto col rammarico di aver tentato un attacco su Van Der Mark che, non andando a buon fine, gli è costato tempo e posizioni. Il quinto posto di Lowes davanti a Danilo Petrucci gli consegna la quarta posizione nel mondiale, proprio ai danni del pilota di Terni. Settimo posto per Garrett Gerloff, seguito da Andrea Locatelli, Jonathan Rea e Axel Bassani decimo. A punti anche Michael Ruben Rinaldi (11°), con Alessandro Delbianco diciassettesimo e Luca Bernardi diciannovesimo. Scivolato Alvaro Bautista.