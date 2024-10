Manzi fa doppietta, Mahendra e Carrasco campioni

Terza vittoria di fila per Manzi, che piega Debise e la sorpresa Bendsneyder. In ombra Huertas (4°) e Montella (8°). Mahendra è campione del mondo in Supersport 300, a Carrasco la prima edizione del mondiale femminile

Ultimo tango (anzi, flamenco) a Jerez per le classi Supersport e il WorldWCR, con due finali pirotecnici per le categorie in cerca di campione. In Supersport, dove il titolo era già stato assegnato, Stefano Manzi si è assicurato la seconda posizione nel mondiale vincendo la sua terza gara di fila e completando una doppietta in Andalusia. Con una Gara 2 senza errori l’italiano ha resistito al rientro di Valentin Debise, che ha pagato un errore alla curva Pedrosa al momento del possibile attacco. Per lui, comunque, c’è la soddisfazione del quarto posto in campionato.

Bo Bendsneyder sorpresa di giornata La sorpresa di giornata, insieme a Debise, è stata certamente Bo Bendsneyder: l’olandese ha trovato il podio alla sua quarta gara in Supersport, un ottimo viatico in vista del 2025 con MV Agusta Reparto Corse. Alle sue spalle un imperfetto Adrian Huertas, probabilmente appagato dal successo mondiale, e il proprio compagno di squadra Marcel Schroetter. La lotta tra Jorge Navarro e Lucas Mahias per la sesta piazza si è risolta a favore dello spagnolo, con Yari Montella solo ottavo in un finale di stagione opaco. Punti per Simone Corsi (10° e vincitore del Challenge europeo) e Niccolò Antonelli (13°); a terra Federico Caricasulo.

Mahendra, primo storico titolo mondiale per un pilota indonesiano In Supersport 300 Aldi Satya Mahendra si è aggiudicato il primo storico titolo mondiale per un pilota indonesiano, portando al successo con sé la squadra italiana BR Corse. Mahendra ha chiuso sesto dietro al rivale in campionato Loris Veneman. Gara 2 ha rappresentato la prima vittoria nel mondiale per Julio Garcia Gonzalez e la Kove, che ha persino fatto doppietta sul podio con Marc Garcia al terzo posto. Tra di loro il sorprendente Antonio Torres Dominguez sulla Kawasaki Prodina, quarto David Salvador.