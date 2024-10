Per la Ducati anche una prima assoluta: monopolio delle prime 6 posizioni all’arrivo ! È un evento rarissimo che si verifica per la 15^ volta nella storia , e per la prima volta lo mette a segno un costruttore italiano:

Monopolio Ducati nel 2024: 16 vittorie su 17 gare

Però è tempo di guardare avanti, con il bilancio stagionale sottomano che parla di 16 vittorie Ducati e 1 Aprilia… Qual è stato l’ultimo anno in cui un costruttore ha concesso una sola vittoria ai rivali? È il 2003: ci furono 15 vittorie Honda e una sola per la Ducati, ma storica, perché fu la prima per loro in top-class! Ma la prima vittoria Ducati non è l’unico dato che salta all’occhio di quel 2003. Nell’elenco dei vincitori non c’è la Yamaha, il costruttore per cui Valentino Rossi ha firmato per la stagione successiva. Il campione italiano quindi decide di passare da un team che vince 15 GP con 3 piloti diversi, e con il quale ha vinto il titolo, ad uno che non ha ottenuto nessuna vittoria. Ma Valentino è magico: vince 9 GP nel 2004, gli stessi che aveva vinto nel 2003 con la quasi-monopolista Honda, conquistando il mondiale.