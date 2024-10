Moto2, Tatay denuncia: "Per Fim non sono invalido"

Lo spagnolo, in sedia a rotelle dopo un incidente in gara, riporta di non ricevere indennizzi dalla Federazione internazionale che non lo riterrebbe invalido per via della sua nuova carriera di pilota d'auto

Carlos Tatay denuncia ancora, stavolta nel mirino c'è la Federazione internazionale. Il pilota spagnolo circa un anno fa è stato vittima di un grave incidente a Portimão in una gara Moto2 del JuniorGP. Incidente che lo ha lasciato in sedia a rotelle e alle prese con una lunga e costosa riabilitazione. Tatay è subito finito in causa con la federmoto valenciana, alla quale aderiva, e quella spagnola che, appellandosi a ragioni formali e burocratiche, si erano rifiutate di pagargli il risarcimento previsto dall'assicurazione. Adesso un nuovo capitolo del caso Tatay, perché di fronte alla richiesta di risarcimento alla Fim, al pilota è stato comunicato via mail che non arriverà per non sussistenza delle condizioni di invalidità, considerando che Tatay sta preparando una nuova carriera da pilota di auto, kart e buggy.