MotoGP no-stop: dopo l'Australia si vola in Thailandia per un altro weekend da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW . Si parte nella notte tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre con le prove libere, mentre sabato le qualifiche saranno alle 5.50 del mattino e la Sprint alle 10. Domenica il gran finale: gara Moto3 alle 6, Moto2 alle 7.15 e MotoGP alle 9

Continua la lotta al vertice della MotoGP , con la sfida mondiale tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia e con Marc Marquez che si candida a essere ancora arbitro tra i due duellanti come accaduto in Australia nell'ultimo weekend. Il Motomondiale vola subito in Thailandia , terzultimo appuntamento della stagione 2024, LIVE dal 25 al 27 ottobre su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini . Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

Sprint sabato alle 10, gara domenica alle 9

Dopo la conferenza piloti del 24 ottobre, primi giri in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le tre classi che a partire dalle 3.55 si alterneranno sul Chang International Circuit di Buriram. Le Pre-qualifiche MotoGP sono invece in programma alle 9.55 di venerdì mattina. Nella notte tra venerdì e sabato la lotta per la pole della classe regina scatta alle 5.45. Bisognerà attendere le 9.55 di sabato mattina per la Sprint Race, con in palio i primi punti del wekeend. Domenica la gara, con il semaforo verde per la top class che scatterà alle 9 dopo il GP Thailandia della Moto3 (ore 6) e della Moto2 (ore 7.15).