Obiettivo raggiunto per il ducatista, che centra la top 10 nelle pre-qualifiche di Buriram col 3° tempo malgrado la scivolata a inizio sessione. "Mi sono distratto e ho pizzicato la linea bianca, ma non sapevo ci fosse lo scalino", spiega Bastianini. Che nel finale viaggia sui tempi record di Marquez. "Mi manca ancora qualcosina per essere al suo livello - ammette - ma ci stiamo arrivando". Sabato la Sprint alle 10, domenica gara alle 9: in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Venerdì (quasi) perfetto per Enea Bastianini in Thailandia: nel finale di pre-qualifiche il pilota della Ducati ufficiale scalza il compagno di squadra Pecco Bagnaia e si piazza terzo alle spalle di un super Marquez - che firma il record della pista in 1.29.165 - e Martin. "Ci manca ancora qualcosina come ritmo e stabilità - l'analisi del romagnolo ai microfoni di Sky Sport - non freno al livello di Marc e Jorge, che in questo momento stanno facendo la differenza, ma nel time attack mi sono sentito abbastanza a mio agio e per sabato dovrei essere competitivo per le prime posizioni. Questione di dettagli, come nella staccata della 12: invece del traverso lineare la ruota mi fa perno davanti e non riesco a scaricare il posteriore. Ma possiamo migliorare".