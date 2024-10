Seconda pole in stagione per il leader della Moto2 che in Thailandia avrà il suo primo match point Mondiale. Secondo Canet, 7° Arbolino, penalizzato di tre posizioni in griglia perché ritenuto corresponsabile per l’incidente di venerdì (centrato all’ingresso della corsia box da Van Den Goorbergh, sanzionato con una multa). Domenica la gara alle 7.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Una gara nella gara. Quella di Ogura che si gioca il titolo e ha in mano il primo match point in Thailandia e quella di Canet in ballo per il secondo posto in campionato, con Aldeguer e Garcia. Al giapponese non ha tremato il polso in qualifica. S’è preso la seconda pole stagionale (la quinta in Moto2) con un brivido finale, quando ha rischiato di farsi superare da Canet e Moreira. Ogura ha rallentato per rilanciarsi un’ultima volta, ma ha preso la bandiera a scacchi anzi tempo, mentre gli avversari avevano un'ultima possibilità. Lo spagnolo c’è andato vicino, fermandosi a 51 millesimi dalla pole, Moreira ha chiuso la prima fila, terzo a 74 millesimi da Ogura.