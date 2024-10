David Alonso vince anche in Thailandia, centrando la 12^ vittoria in stagione (battuto il record di Valentino Rossi nell'allora 125, quando però c'erano solo 15 gare in calendario). Alle spalle del colombiano un super Luca Lunetta, che rimonta dal 10° al secondo posto. Brividi nel finale: contatto Veijer-Furusato nel rettilineo conclusivo, col giapponese che taglia il traguardo sdraiato per terra e imbufalito

