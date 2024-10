Il ciclone Dana ha colpito il sud-est della Spagna. Immagini impressionanti arrivano dal Circuito Ricardo Tormo a Valencia, dove è in programma l'ultima gara di MotoGP dal 15 al 17 novembre. Infrastrutture e parcheggi sono stati danneggiati dall'alluvione, la pista sembra essere ottima. "Inizia un processo di valutazione danni", afferma il direttore del circuito, "Le attività previste sono cancellate per cercare di arrivare al weekend di MotoGP con piene garanzie"

Da martedì il ciclone Dana si è abbattuto nel sud-est della Spagna causando forti inondazioni; si stima che in 24 ore sull'area sia caduta la quantità di pioggia che si abbatte abitualmente in un mese. Tra le zone più colpite, le comunità autonome di Valencia e Castiglia-La Mancia. Immagini impressionanti arrivano dal circuito Ricardo Tormo, dove tra due settimane è in programma l'ultimo atto della stagione di MotoGP dal 15 al 17 novembre. Dopo una prima ispezione, lo stato della pista sembra essere ottimo; buona parte delle infrastrutture e dei parcheggi sono stati però seriamente danneggiati e necessitano di urgenti riparazioni in vista del GP di Valencia. Il direttore generale del circuito, Nicolas Collado, fa sapere che "tutte le persone che erano nel tracciato stanno bene e hanno passato la notte al sicuro. Adesso inizia un processo di valutazione danni che ci dirà in che modo il ciclone Dana impatterà sullo svolgimento del Gran Premio. Tutte le attività previste sono al momento cancellate per cercare di arrivare al weekend di MotoGP con piene garanzie".