Curioso episodio nelle Libere di Sepang con protagonisti Bagnaia e Martin, i due rivali per il titolo Mondiale: a 20' circa dalla fine del turno Pecco ha rallentato in rettilineo con l'obiettivo di far passare Jorge, che era dietro di lui. Lo spagnolo a sua volta ha chiuso il gas e si è accodato, restando per alcuni secondi negli scarichi del torinese prima di sorpassarlo e proseguire da solo. La lotta per il titolo in questo weekend pare sia già iniziata dalle FP1. Ecco la fotosequenza

