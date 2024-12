Augusto Fernandez è il nuovo tester Yamaha per la MotoGP a partire dal 2025. Il pilota spagnolo, che ha corso le ultime due stagione in GasGas, avrà la possibilità di gareggiare con wild card e sarà anche il pilota di riserva per il team factory Yamaha e per quello Prima Pramac in caso di necessità: "Farò del mio meglio per aiutare Yamaha a tornare dove merita di essere", le sue prime parole SAVADORI RINNOVA CON APRILIA: COLLAUDATORE FINO AL 2026

È arrivato il comunicato ufficiale da parte della Yamaha: Augusto Fernandez è il nuovo tester per la MotoGP della casa di Iwata a partire dal 2025. Il pilota spagnolo, dopo l'esperienza biennale in top class con il team GasGas Tech3, si è trovato senza sella per la prossima stagione nel Motomondiale, non riuscendo nemmeno a trovare spazio in Superbike. Fernandez avrà la possibilità di gareggiare grazie ad alcune delle 6 wild card a disposizione della scuderia di Iwata. Inoltre sarà il pilota di riserva, pronto a subentrare in caso di necessità ai titolari del team ufficiale (Quartararo e Rins) e del team Prima Pramac (Miller e Oliveira). Il prossimo appuntamento sarà quindi a Sepang, in Malesia, dal 31 gennaio al 2 febbraio, quando scendereanno in pista i collaudatori per i test shakedown.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MotoGP™ (@motogp) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Fernandez: "Farò del mio meglio per aiutare Yamaha a tornare dove merita di essere" L'emozione di Augusto Fernandez, nuovo tester Yamaha: "Sono molto felice di unirmi a Yamaha come collaudatore per il 2025. È un grande onore far parte di questa famiglia e voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile tutto questo. In questo fantastico nuovo progetto farò del mio meglio per aiutare Yamaha a tornare dove merita di essere. Non vedo l’ora di iniziare il nostro viaggio insieme!"