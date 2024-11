classifica

Vittoria importante in ottica mondiale per Bagnaia, che dopo la gara di Buriram recupera 5 punti su Jorge Martin e si porta a -17 a 2 gare e 2 Sprint dalla fine della stagione. Esclusi aritmeticamente dalla vittoria del titolo sia Marquez che Bastianini. Il motomondiale torna il prossimo weekend, dall'1 al 3 novembre, per il penultimo appuntamento stagionale con il GP della Malesia: tutto da vivere in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW GP MALESIA, LE PROVE LIBERE LIVE