Decimo tempo nelle pre-qualifiche per Marc Marquez, in top ten per il rotto della cuffia all'ultimo giro utile. "Voglio il 3° posto del Mondiale, anche se nessuno si ricorda di chi arriva terzo...", dice in merito alla lotta con Bastianini. E sulle difficoltà a Sepang aggiunge: "Speravo di fare meglio, qui fatico con la gomma nuova. Dobbiamo cercare il setup per fare il tempo un po' più comodo, ma sono in battaglia costante con la moto". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

I QUALIFICATI AL Q2