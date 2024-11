S’è svegliato alla fine del turno, come se fino a quel momento avesse giochicchiato. David Alonso ha infine piazzato il suo nome in vetta alla classifica dei tempi. Dove siamo abituati a vederlo da inizio stagione. Il campione del mondo vola sulle ali di una consapevolezza fortificata gara dopo gara. Il titolo non gli ha tolto la voglia di spingere e lui accetta la sfida del confronto che si rinnova di volta in volta. Dopo una mattina bagnata dalla pioggia, il pomeriggio di Sepang ha rimesso i valori al loro posto. Fernandez s’è messo alle spalle di Alonso , staccato di due decimi. Quindi Furusato, Yamanaka e Veijer , poi Rueda e Holgado .

Lunetta (12°) il migliore degli italiani

Per trovare il primo degli italiani bisogna scendere fino al dodicesimo posto. Lì, troviamo Luca Lunetta che nel primo turno asciutto del weekend, su una pista che non aveva mai visto in vita sua, è riuscito a trovarne le misure, con discreti riscontri. Il pilota di Simoncelli migliora a vista d’occhio: "Un bel primo giorno, buon feeling anche sul bagnato, peccato non aver fatto un time attack", ha spiegato Lunetta, che ha anche ammesso un aspetto nuovo: "Devo girare di più da solo per fare i tempi, perché stando nel gruppo è difficile". Stefano Nepa per ora viaggia col quattordicesimo tempo, sul limite della qualifica diretta. Per garantirsi il posto in Q1 dovrà guadagnare qualche posizione sabato mattina. Discorso che vale anche per Riccardo Rossi, quindicesimo. Fabio Farioli dovrà provare a far meglio del diciassettesimo tempo finora siglato, Matteo Bertelle lo segue due posizioni più staccato, Niccola Carraro è ancora più distante, ventitreesimo.