Penultimo appuntamento stagionale per la MotoGP, in pista a Sepang per le Libere 1 (ora LIVE su Sky e in streaming su NOW). Discorso a due per il mondiale, con Martin che in questo weekend ha il primo match point per laurearsi campione del mondo con un vantaggio di 17 punti su Pecco Bagnaia. Occhi puntati anche su Iannone, al ritorno in MotoGP per sostituire l'infortunato Di Giannantonio in VR. Il programma proseguirà poi alle 8 italiane con le pre-qualifiche

MARTIN CAMPIONE A SEPANG SE... COMBINAZIONI