Prima pole in Moto3 per 'Pitito' Fernandez, seguito da Ortolà e Alonso, 6° Lunetta. Un pensiero degli spagnoli alla tragedia di Valencia: "Sarà impossibile non pensare al dramma di questi giorni". Domenica mattina la gara in diretta tv alle 5 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

La solita melina non sconvolge più. Scia o non scia, davanti finiscono sempre gli stessi, a cominciare da Alonso che dopo aver rischiato di restare fuori dalla Q2, al momento buono ha piazzato senza fatica un tempo sufficiente a metterlo in prima fila, in terza posizione. La prima se l’è presa il miglior rookie dell’anno, fino a questo momento, Adrian Fernandez, da solo e senza aiuti esterni (la prima per lui); la seconda Ortolà, pilota di Valencia che come tanti suoi concittadini presenti nel paddock (tra gli altri, Aspar Martinez, team manager di Alonso) ha corso con la testa rivolta a casa propria. "Daremo il massimo in questa gara, come sempre, ma sarà impossibile non pensare a Valencia, al dramma di questi giorni" ha detto Alonso a cui ha fatto eco, subito dopo, il pilota di MT Helmets. Gli spagnoli sono i più rappresentati sulla griglia della Moto3, molti di loro hanno voluto ricordare quanto accaduto e le difficoltà che stanno affrontando i connazionali. Ma poi devono abbassare la visiera e concentrarsi sul cronometro.