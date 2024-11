E con questa sono tredici, ma non è tanto il numero delle vittorie a stupire (record per la categoria), ma come Alonso è riuscito a ottenerle. La sicurezza, quasi irridente, con cui controlla la gara, e la scelta di attaccare quando decide lui. Attacchi che nel novantanove per cento delle volte riescono sempre. Uno strapotere imbarazzante ma che non sconfina mai nella supponenza. Il ragazzo colombiano sfoggia sempre un sorriso accattivante, comunica simpatia a pelle e soprattutto dimostra rispetto per il suo sport, il suo team, gli avversari. In Malesia non è partito bene, e mentre cercava di risalire s’è trovato pure Holgado, scivolato, davanti alle ruote, che gli ha fatto perdere altre posizioni. Da nono a terzo, in pochi giri: Alonso non è parso nemmeno faticare troppo, nonostante il caldo soffocante con cui s’è corso. Complice uno svarione di Kelso, David s’è ritrovato secondo alle spalle di Furusato (che partiva dalla 17esima posizione). Al dodicesimo passaggio era in testa e l’attacco del giapponese all’ultimo giro gli ha fatto giusto il solletico. Dopo il traguardo era fresco come dopo una partitella al parco con gli amici. Alonso sembra vincere in surplace.