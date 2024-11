La MotoGP dovrebbe chiudere la stagione al Montmeló, sede prescelta per sostituire Valencia, cancellata in seguito alla terribile alluvione degli scorsi giorni. Parola di Carlos Ezpeleta, direttore sportivo Dorna: "Dopo aver capito che non si sarebbe potuto correre lì, abbiamo lavorato alle alternative e pensiamo che la migliore opzione sia Barcellona - dice a Sky -. Abbiamo chiesto al governo e sono disposti. In 48 ore potremmo confermarlo. Le date? Crediamo di poterlo fare nello stesso periodo, il 15-17 novembre"