Il catalano del team Gresini è stato il migliore nel warm up di Sepang con il tempo di 1:59.073, 2° Martin e 3° Bagnaia che, dopo la caduta nella Sprint e la vittoria del rivale spagnolo, paga un ritardo di 29 punti in classifica: ne basteranno più di 8 al pilota Pramac sul campionissimo italiano per festeggiare il trionfo del Mondiale con un weekend di anticipo. Gara in diretta alle 8 su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

