A margine di Eicma Andrea Iannone è tornato a parlare del ritorno in MotoGP a Sepang: "Cosa mi è rimasto? Sicuramente acido lattico e dolori muscolari... (ride, ndr) E' stato un weekend pieno di emozioni e adrenalina. Ci voleva", le sue parole a Sky. Poi sull'ultima gara di Barcellona, dove sarà Pirro a sostituire l'infortunato Di Giannantonio in VR46: "E' giusto che Michele abbia spazio per collaudare la moto e migliorarla, è il suo lavoro". Nel VIDEO sopra l'intervista integrale

CHAMPIONS CHARITY RACE SU SKY