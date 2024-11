Moto2, Migno e Manzi a Barcellona con Mastercamp

I due italiani, in pista con Mastercamp, sostituiranno i piloti titolari del team Alcoba e Sasaki che salteranno per infortunio l'ultimo weekend a Barcellona, in programma dal 15 al 17 novembre

Prima gara in Moto2 per Andrea Migno, ritorno flash per Stefano Manzi. Si chiuderà con i due italiani alla guida delle Kalex marchiate Yamaha la storia del team Mastercamp nella categoria, prima del passaggio del controllo della squadra a Pramac per il 2025 con Arbolino e Guevara .

Sasaki e Alcoba, i piloti titolari, saranno out per infortunio e così Mastercamp ha scelto di dare la chance di debuttare in Moto2 ad Andrea Migno, fermo ormai da due stagioni salvo apparizioni da sostituto in Moto3, una delle quali conclusa sul podio, in Argentina. Nel frattempo Migno è uno degli analisti in pista del team VR46. Manzi invece è l'uomo di punta di Yamaha per il Mondiale Supersport, e non sarà la prima volta che correrà da sostituto con Mastercamp. Era già successo per infortuni dei piloti degli anni scorsi.