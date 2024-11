Incidente e bandiera rossa nel corso della prima sessione di prove libere del GP Barcellona. A pochi minuti dall'inizio, nel tratto compreso tra curva 5 e 6, le traiettorie di Acosta e Augusto Fernandez si sono incrociate. Il risultato? I due compagni di team in GasGas sono finiti a terra, fortunatamente senza conseguenze, mentre le FP1 sono state fermate per qualche minuto per dar modo ai marshall di ripulire la pista

