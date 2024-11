Diego Tavano, il manager Di Giannantonio, ha chiarito a Sky condizioni e tempi di rientro dopo l'operazione alla spalla: "È tranquillo e sereno, non vede l'ora di tornare ed è già proiettato sulla prossima stagione. Il recupero è iniziato da poco ma contiamo che tutto vada per il meglio". Sulla data del possibile ritorno: "Abbiamo fatto dei calcoli e pensiamo di arrivare in forma perfetta ai test in Malesia del febbraio 2025"

