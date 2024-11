Non c’è più niente da assegnare. Ai Ogura ha vinto con merito il titolo della Moto2 e qualche rimpianto potrebbe avercelo tutt’al più Aron Canet, ormai certo del secondo posto, ma quanti punti ha messo insieme lo spagnolo della Fantic nel finale di stagione: da San Marino più di tutti, grazie a due vittorie e due secondi posti. Fosse partita prima la sua rincorsa al Mondiale avrebbe potuto giocare un ruolo da protagonista, ma quest’anno molti piloti sono entrati in palla tardi. Piccola consolazione: potrebbe essere lui il favorito della prossima stagione dal momento che il neo ridato giapponese passerà in MotoGp. Ogura ha comunque provato a mettere la firma al primo giorno di prove al Montmeló, restando al comando della classifica per diverso tempo, ma poi c’ha pensato proprio Canet a mettersi davanti.

Quinto tempo per Vietti

Dietro di lui, Dixon e Gonzalez a chiudere la prima fila virtuale (quella definitiva si deciderà sabato mattina), quindi l’ottimo Navarro, chiamato a sostituire ancora una volta l’infortunato Joe Roberts, e poi Celestino Vietti che in Malesia gli era finito davanti. Il pilota della Ktm, tre vittorie in stagione, potrebbe scalare qualche posizione nel Mondiale sotto l’ultima bandiera a scacchi. Al momento il piemontese è settimo, ma staccato di soli 6 punti da Lopez (oggi decimo) e di 10 da Gonzalez. L’unico altro italiano a non dovere affrontare la Q1 di sabato, per ora, è Tony Arbolino, tredicesimo: Manzi e Migno, sostituti di Sasaki e Alcoba, hanno vissuto una giornata dai colori molto diversi. Il primo ha sfiorato la top 14, ma ha poi chiuso diciannovesimo, Migno che aveva corso in Moto3 in Argentina salendo sul podio, ha pagato l’inesperienza in Moto2, finendo ultimo, dietro a Foggia. Alle spalle di Ogura è invece finito Aldeguer, suo compagno di strada nel passaggio alla classe superiore, ma senza aver vinto il titolo, nonostante partisse come favorito a inizio stagione.