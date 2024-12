Moto3, schieramento completo: Uriarte da MLav

Marcos Uriarte ha corso l'ultima gara del Motomondiale 2024 in Moto3 al posto dell'infortunato Joel Esteban con Aspar, lo stesso team con cui aveva lavorato tutta la stagione nel JuniorGp trovandosi a un certo punto in testa al campionato. E nel 2025 avrà la sua grande occasione di fare una stagione intera, con MLav Racing. Un sogno inseguito a lungo da Uriarte e interrotto durante la sua preparazione da un infortunio che ha fatto perdere allo spagnolo un anno di gare.

Uriarte avrà una sola possibilità, perché il contratto con MLav sarà di un anno. La squadra inglese ha avuto un casting particolare. Ha in principio cercato un approccio con Dennis Foggia, arenato quasi immediatamente per il primo contatto di Foggia con Aspar.

Poi ha virato su Vicente Pérez , che aveva già corso con il team nel 2024 nel periodo di attesa del compimento del diciottesimo anno di O'Shea, dopo la separazione da Whatley. Con Pérez era tutto fatto, il pilota avrebbe accettato un anno anche perché sarebbe stato l'ultimo prima di raggiungere il limite massimo di età di 28 anni. Ma poi Pérez ha cambiato idea, complice la sua amicizia con Cruces, pilota Finetwork del JuniorGp Moto3, dove Pérez fa da coach ai ragazzi più giovani: non avrebbe voluto occupare un posto nella griglia del Mondiale togliendolo a un talento alla prima possibilità.

MLav ha allora effettivamente deciso di prendere un pilota del JuniorGp, ma la scelta è ricaduta su Uriarte, che ha accettato le condizioni proposte da MLav, con un accordo valido solo per il 2025 in attesa, per il team, di accogliere l'argentino Marco Morelli. Pilota della Rookies Cup e della European Talent Cup nella stagione appena conclusa, Morelli fa parte della struttura di sviluppo dei talenti di MLav e nel 2026 debutterà nel Mondiale Moto3 da compagno di O'Shea.