Secondo posto nella Sprint per Bastianini, autore di una partenza incredibile dall'8^ casella: "Ancora non mi capacito di come mi sia riuscita - ha spiegato su Sky -. C'è stata una bagarre con Martin durante tutta la gara, alla fine ci siamo dati un po' fastidio. Sono contento, è stato un podio inaspettato. Non ho guardato la classifica, ho solo cercato di dare il 100% nel finale". Nel VIDEO in testa l'intervista di Bastianini

HIGHLIGHTS SPRINT - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO