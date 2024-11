Sic58 squadra corse rimane con due piloti italiani: conferma il migliore del mondiale 2024, Luca Lunetta , e sostituisce Farioli con Nepa . Lo schieramento per il 2025 era già stato anticipato su Sky Sport da Paolo Simoncelli , che aveva fatto capire di seguire in pista non solo i suoi piloti attuali ma anche quello di LevelUp MTA.

Farioli andrà in Supersport

Adesso è ufficiale il passaggio di Nepa a Sic58, come compagno di Lunetta. Nepa in passato ha guidato la Honda, ma solo nelle categorie propedeutiche. Al Mondiale ha sempre avuto la KTM, e sarà quindi una grande e bella sfida per lui saltare sulla moto giapponese e provare finalmente a essere di continuo tra i migliori. Una sfida resa ancora più interessante dal fatto di avere come compagno Lunetta, confermato, e sicuramente la sorpresa italiana più brillante del Motomondiale 2024, pronto per il 2025 a lottare per obiettivi molto ambiziosi, senza nascondersi. Come annunciato a Eicma, invece, Filippo Farioli lascia il paddock MotoGp e dopo Barcellona continuerà la sua carriera in Supersport con MV Agusta.