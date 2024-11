Moto3, Snipers prende Rossi e Carraro per il 2025

Rivoluzione Snipers per il 2025, come era prevedibile dopo l'addio di Almansa in direzione Leopard. Il team di Mirko Cecchini, campione del mondo 125cc nel 2004 con Andrea Dovizioso, ha scelto di ripartire dagli italiani puntando su due ragazzi che cercano di rilanciarsi, Nicola Carraro e Riccardo Rossi. Snipers aveva già in programma di trovare un nuovo pilota per sostituire Bertelle, che l'anno prossimo correrà con LevelUp MTA. E dalla Ktm del team di Alessandro Tonucci arriva così Carraro, che seguirà la strada inversa saltando sulla Honda Snipers.