Si decide tutto negli ultimi chilometri stagionali: Martin e Bagnaia si giocano il mondiale nel GP di Barcellona, tappa conclusiva della stagione 2024. Pecco, dopo il successo nella Sprint, si è portato a 19 punti da Jorge, al quale basterà conquistare 7 punti nella gara lunga per laurearsi campione del mondo. Semaforo verde alle 14, emozioni da vivere in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT - LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO