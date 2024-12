Il 2024, culminato col 3° titolo piloti consecutivo in MotoGP questa volta a firma Jorge Martin, è stato un altro anno da record per Ducati: Borgo Panigale ha monopolizzato la top 4 della classifica piloti e conquistato l'ennesimo mondiale costruttori con 19 vittorie su 20 GP. Risultati straordinari, che saranno celebrati questa sera alle 21 a Bologna in occasione di 'Campioni in festa'. Sky Sport sarà presente all'evento con interviste a Bagnaia, Martin, Marquez e a tutti gli altri piloti

SPECIALE MARTIN CAMPIONE