Moto2, Marc VDS correrà anche in EWC

Marc VDS aggiunge la terza categoria a quelle già presenti nel suo programma motociclistico e nella presentazione del team svela che affiancherà alla Moto2 e alla Superbike anche il Mondiale Endurance. VDS cambia molto nel 2025, visto che avrà un nuovo pilota nel motomondiale, Jake Dixon, che correrà al posto di Tony Arbolino, e una nuova moto, la Boscoscuro che sostituirà la Kalex. Confermato Filip Salac, così come è confermato anche Sam Lowes per un'altra stagione in Superbike, dove il team spera di aggiungere in futuro una seconda Panigale.