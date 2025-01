L'amministratore delegato di Aprilia Racing ha parlato della prossima stagione nel giorno della presentazione del team factory di Noale: "Il 2025 rappresenta l'inizio di una nuova era, con l'ambizione di essere protagonisti e non semplici inseguitori. L'obiettivo è essere competitivi in ogni gara, con due piloti forti come Martin e Bezzecchi possiamo costruire qualcosa di speciale. Non vedo l'ora di iniziare e arrivare a Sepang per i test"

"La stagione 2025 rappresenta per Aprilia Racing l'inizio di una nuova era , con l'ambizione di essere protagonisti e non semplici inseguitori ". Esordisce così Massimo Rivola , CEO di Aprilia Racing, che in occasione della presentazione della nuova RS-GP25 ha parlato della prossima stagione di MotoGP. "L'obiettivo è chiaro: essere sempre competitivi in ogni gara - si legge nel comunicato stampa -. Con due piloti forti, talentuosi e motivati come Jorge Martin e Marco Bezzecchi , e con una squadra e un'azienda altrettanto determinate, possiamo costruire qualcosa di speciale . La RS-GP25 ha un potenziale enorme e il nostro compito sarà assicurarci che questo venga espresso al massimo nelle 22 gare del campionato".

"Non vedo l'ora di arrivare a Sepang"

Rivola è intervenuto anche nel corso dell'unveiling della nuova moto negli studi di Sky Sport: "Non vedo l'ora di arrivare a Sepang per vedere la nostra nuova coppia di piloti che già nei test di Barcellona era molto motivata. Abbiamo cambiato tanto, anche con Sterlacchini abbiamo intrapreso una nuova sfida. L'ultima cosa che ci manca è la motivazione, non vediamo l'ora. Gli ultimi anni sono stati positivi, ma quanto è stato fatto non è comunque sufficiente. Il nostro obiettivo è vincere e dobbiamo spingere al massimo per raggiungerlo. L'obiettivo è chiaro: in breve termine il rapporto tra team, piloti e moto deve essere la priorità; più sarà veloce il primo step, meno impiegheremo a raggiungere il secondo che è vincere".