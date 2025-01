Il campione del mondo ha partecipato alla presentazione della RS-GP25 negli studi di Sky Sport: "Essere un pilota ufficiale Aprilia è un sogno, penso di essere nel posto giusto e già mi sento parte della famiglia". Poi sul numero 1 che porterà sul cupolino: "Non ho mai avuto dubbi su quale scegliere perché ho lottato tutta la vita per ottenere questo risultato" TUTTE LE FOTO DELLA NUOVA APRILIA

Un nuovo inizio per Jorge Martin che dopo la vittoria del mondiale 2024 con il team Ducati Pramac è pronto a salire in sella alla RS-GP25, presentata dall'Aprilia negli studi di Sky Sport. "Sono molto entusiasta, non vedo l'ora di iniziare", ha esordito il madrileno nel corso dell'unveiling. "La visita a Noale è stata incredibile, è stato come un primo giorno di scuola. Essere un pilota ufficiale Aprilia è un sogno, penso di essere nel posto giusto: già mi sento parte della famiglia, saremo un bel gruppo. Il potenziale è altissimo, vediamo cosa riusciremo a fare". Vedi anche Presentazioni MotoGP: sabato tocca a Gresini

"Ho scelto il numero 1, mai avuto alcun dubbio" Successivamente Martin ufficializza la scelta del numero 1 per la stagione 2025: "L'ho messo ovunque. Non ho mai avuto alcun dubbio su quale numero scegliere perché ho lottato tutta la vita per raggiungerlo. Ci sono riuscito e poter mettere questo numero su questa fantastica Aprilia è molto bello. Mi sento pronto, spero di poterlo portare al vertice. Il mio numero è sempre stato l'89 in MotoGP ed è per questo che l'ho tenuto in piccolo all'interno dell'1, e poi ci sono le due stelle che rappresentano i due mondiali che ho vinto". Approfondimento Martin sceglie l'1: chi l'ha usato prima di lui