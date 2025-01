Tutto pronto a Giacarta, dove il Pertamina VR46 Racing Team di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli svelerà oggi la nuova livrea e presenterà il nuovo team in vista del 2025. Un anno molto importante per la scuderia di Valentino Rossi, alla prima stagione da team partner di Ducati dopo l'addio di Pramac direzione Yamaha. Non a caso Di Giannantonio sarà l'unico pilota in pista, oltre ovviamente ai due ufficiali Pecco Bagnaia e Marc Marquez, ad avere a disposizione la Desmosedici GP25. Morbidelli, che prende il posto di Marco Bezzecchi, avrà invece la GP24 guidata l'anno scorso. L'appuntamento è alle 12.30 (ora italiana). La presentazione potrà essere seguita in diretta streaming cliccando nel link qui di seguito.