Il pilota australiano salterà la prima parte di stagione per un brutto infortunio vertebrale subito in allenamento, in attesa del recupero Joel Esteban, che lo scorso anno ha corso per Aspar, lo rimpiazzerà

In una sessione di allenamento a Jerez di qualche giorno fa Jacob Roulston e si è provocato frattura e lussazione della vertebra C3, con conseguente operazione chirurgica e sei settimane di riposo assoluto prima di cominciare la riabilitazione. Il pilota australiano salterà dunque la prima parte di stagione Moto3 con Tech3 , che in attesa del suo recupero ha scelto Joel Esteban come sostituto. Esteban l'anno scorso ha corso a tempo pieno con Aspar , ma dopo un inizio promettente ha fatto fatica nella sua stagione da rookie, ed è stato così "retrocesso" al JuniorGp e sostituito da Máximo Quiles. Ma Quiles salterà le prime gare in attesa di compiere 17 anni, così era scritto che Esteban lo rimpiazzasse correndo due eventi prima di concentrarsi sul riscatto personale attraverso il JuniorGp.

Tech3 ha per questo valutato altri profili, quello di Xabi Zurutuza, ex Ajo che ripartirà nel 2025 dal JuniorGp Moto2 con American Racing, e quello di Adrián Cruces, saltato per il 2025 anche lui in Moto2 nel JuniorGp con lo stesso team con cui ha corso negli ultimi anni in Moto3, Finetwork. Ma alla fine Tech3 ha avuto il via libera per poter affidare la sua Ktm a Esteban, che sarà compagno del rookie argentino Valentín Perrone finché Roulstone non si sarà ripreso. Ancora da definire, a questo punto, chi correrà le prime due gare Moto3 della stagione con Aspar.