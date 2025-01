Dopo i test effettuati nel corso della passata stagione, Andrea Dovizioso ritorna in sella alla Yamaha M1. Il pilota forlivese sarà in pista a Sepang, dal 31 gennaio al 2 febbraio, in occasione dello shakedown che darà il via ai primi test del 2025, cruciali per la casa di Iwata in vista della nuova stagione. Terminata la carriera da pilota in MotoGP nel 2022, proprio in sella a una M1 del team WithU RNF, dopo i tanti anni passati in Ducati Dovizioso era stato annunciato da Yamaha come proprio "ambasciatore". Poi però, nonostante il ritiro, fu la stessa Yamaha a farlo ritornare in sella a una MotoGP, prima in occasione di una giornata al Mugello, poi a Misano lo scorso 20 e 21 agosto, in sostituzione dell'infortunato Cal Crutchlow. "È stata una bella sensazione dato che era il mio modo di essere aggressivo e veloce" aveva commentato il pilota italiano al termine dei test. "Il tempo sul giro non è stato male. In due anni sono successe tante cose. Si va molto più forte per tante ragioni; tutto lo sviluppo e anche per le gomme. È stato molto bello avvertire tutto questo, anche se sono stato un secondo, un secondo e mezzo più lento". Dunque, dopo essere stato nominato tra le MotoGP Legends nel 2023 al Mugello, a Sepang Dovizioso ritornerà ufficialmente in pista, peraltro in un tracciato dove nel corso degli anni ha conquistato due vittorie, rispettivamente nel 2016 e nel 2017 oltre a sei ulteriori podi.