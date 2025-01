L’ipotesi di uscita dal Motomondiale (pur non specificando tempi e modi) era stata paventata nelle scorse settimane in un documento pubblico successivo alla prima udienza dell' Associazione dei Creditori della regione alpina sulla procedura di insolvenza di KTM AG , società centrale del gruppo. Come risaputo l’azienda austriaca sta attraversando una pesante crisi finanziaria e si trova in auto-amministrazione sotto la supervisione dell’avvocato Peter Vogel. Nel frattempo si è dimesso il CEO Stefan Pierer , che ha lasciato la carica a Gottfried Neumeister pur continuando a collaborare, nel ruolo di co-Ceo, per la ristrutturazione aziendale. Una data importante sarà quella del 25 febbraio quando, a tre giorni dall’inizio del Mondiale sul circuito di Buriram, in Thailandia, è prevista l’ udienza per il Piano di Ristrutturazione . Un appuntamento presumibilmente decisivo su tutti i fronti, anche per il futuro dell’area racing.

"Siamo in fase di negoziazione con Dorna per il futuro"

Nelle ultime settimane (sempre per le difficoltà finanziarie di cui sopra) si sono rincorse anche voci di un Acosta, pilota di punta Ktm, in procinto di salutare il costruttore austriaco. Ma anche in questo caso Beirer smentisce i rumors: "Pedro è venuto in fabbrica e ha osservato tutto – prosegue a GpOne -. Non potevo dargli tutte le risposte sui prossimi dieci anni, ma gli interessava sapere in particolare se avremmo potuto consegnargli una moto vincente nel 2025 e se la RC16 sarebbe stata sviluppata come avevamo discusso a Barcellona. Non ha voluto dirci se aveva offerte da altri costruttori, lui e il suo manager non hanno mai parlato di questo. Pedro ha un contratto fino al 2026: noi lo rispetteremo, lui lo rispetterà". Beirer parla anche del 2027, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento: "Lo sviluppo per il 2027 sta procedendo a pieno ritmo, la moto è in fase di progettazione coi nostri ingegneri. E siamo entrati anche nella fase di negoziazione con Dorna per gli anni successivi al 2026". Insomma, la Ktm guarda anche al futuro più lontano, anche se quello più immediato ha la data, cerchiata in rosso, dell’udienza del 25 febbraio.