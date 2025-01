Lo spagnolo torna in Ktm a 12 anni di distanza dal titolo vinto in Moto3: "Vestire questi colori è molto bello ed è come se sentissi il fuoco dentro. Vincere in MotoGP con 4 costruttori diversi è sicuramente un obiettivo, ma l'obiettivo finale è essere il numero 1 al termine della stagione. Questa moto mi piace perché si adatta molto al mio stile di guida"

Un ritorno al passato per Maverick Vinales che, dopo aver corso con Ktm e vinto il titolo Moto3 nel 2013, nel 2025 è pronto a vestire nuovamente l'arancione ma questa volta in MotoGP. "È stato fantastico tornare", ha dichiarato lo spagnolo nel corso della presentazione della RC16 che utilizzerà con il team Tech3. "Ho un sacco di lavoro da fare, so molto bene quale sia l'obiettivo del brand. Vestire questi colori è molto bello, mi sono sentito subito a mio agio, come se avessi il fuoco dentro. E sentire questa connessione è davvero importante". Poi illustra le sue prime impressioni sulla nuova moto: "L'approccio iniziale con la RC16 è stato incredibile. Mi piace questa moto perché si adatta al mio stile di guida. A Barcellona siamo andati molto forte e questo è importante in un periodo in cui in MotoGP molte gare si decidono nei primi 5-6 giri: se hai le armi per poter combattere a inizio gara e resti davanti, allora puoi lottare per il podio".