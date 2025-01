Il portoghese del Prima Pramac Racing ha parlato della nuova stagione in occasione della presentazione di Yamaha a Kuala Lumpur: "Non sarei potuto essere in un team migliore, raggiungeremo grandi traguardi. La vittoria dello scorso anno è la dimostrazione di come dedizione, duro lavoro e passione possano fare la differenza. Sono grato per questa opportunità e prometto di dare il massimo"

Nuova avventura per Miguel Oliveira che dopo due stagioni in Aprilia è pronto a vivere il suo primo mondiale con la M1 del team Prima Pramac . "Sono molto entusiasta, è un onore rappresentare questo team e i colori Yamaha ", ha dichiarato il portoghese ai canali della MotoGP in occasione della presentazione dei team di Iwata. " Tutti sono stati molto accoglienti e non vedo l'ora di salire in moto per vedere cosa possiamo fare. Non sarei potuto essere in un team migliore al momento , con la loro esperienza raggiungeremo grandi traguardi. Dovrò adattarmi a una nuova moto e dovrò conoscere una nuova squadra, lavorerò per riuscirci nel minor tempo possibile così da poter iniziare a lottare per le posizioni che contano ".

"Grato per l'opportunità, prometto di dare il massimo"

"L'inizio di una nuova stagione è sempre un momento speciale e sono molto motivato per questa nuova sfida con Pramac", ha dichiarato Oliveira nel comunicato stampa del team. "Il successo ottenuto l'anno scorso, ovvero la vittoria del mondiale piloti, è stata la dimostrazione perfetta di come dedizione, duro lavoro e passione possano fare la differenza e portare al successo. Questo team è eccezionalmente competitivo e, con il supporto di Yamaha, sono fiducioso che potremo intraprendere un progetto a lungo termine che otterrà successi in un tempo relativamente breve. Non vedo l'ora di salire in moto già dai test in Malesia e Thailandia: il mio obiettivo è essere il più preparato possibile per l'inizio della stagione". Poi il portoghese prosegue: "Sono incredibilmente grato a Paolo Campinoti, a Pramac Racing e Yamaha per questa opportunità e prometto di dare il massimo. Le ultime due stagioni per me sono state dure sia fisicamente che mentalmente: recuperare da infortuni gravi è sempre una sfida perché ci vuole tempo per ritrovare costanza e ritmo. Avere un forte legame con la squadra è fondamentale e nel poco tempo trascorso con Luca Ferraccioli, il mio nuovo ingegnere di pista, ho subito notato una grande alchimia. Questa armonia sarà fondamentale per lavorare insieme durante la stagione".