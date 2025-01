Yamaha factory e Pramac: presentazione dalle 12.45

La Yamaha entra in una nuova era: alle 12.45 (ora italiana) la casa di Iwata svelerà da Kuala Lumpur, in Malesia, le moto per la stagione 2025. La squadra ufficiale Quartararo-Rins è confermata, la grande novità è rappresentata dalla coppia Miller-Oliveira del Prima Pramac di Campinoti, nuovo team satellite dopo i 20 anni con Ducati e presente anche con la line-up Moto2 Arbolino-Guevara. L'unveiling sarà in diretta streaming sul canale YouTube di Yamaha (link qui di seguito)

IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI