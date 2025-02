Altro infortunio per Fabio Di Giannantonio, che al rientro su una MotoGP nei test di Sepang dopo l'operazione alla spalla della scorsa stagione si è procurato la frattura della clavicola sinistra in una caduta nel day 1. Un problema meno grave rispetto a quello del 2024, alla stessa spalla ma con serio danno articolare, che però costringerà il pilota romano a rientrare in Italia nelle prossime ore per sottoporsi a un'operazione tra sabato e lunedì

Purtroppo per Fabio Di Giannantonio la stagione 2025 inizia come era finita la precedente: con un infortunio e, per giunta, sempre alla spalla sinistra. Il pilota romano del VR46 Racing Team era stato operato lo scorso novembre dopo la brutta lesione rimediata in una caduta a Spielberg, in Austria. Un intervento che l'aveva costretto a saltare le ultime due gare del 2024 per arrivare pronto al via della nuova stagione, la prima in sella alla Ducati factory. Ma a fine turno della 1^ giornata di test a Sepang, Diggia si è procurato una frattura alla clavicola. La spalla, come detto, è sempre la sinistra, ma il problema dovrebbe essere meno serio rispetto a quello dell'anno scorso (grave danno articolare). Il pilota rientrerà in Italia nelle prossime ore e si sottoporrà a una nuova operazione tra sabato e lunedì.